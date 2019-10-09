Каир, , 10:13 — REGNUM Суд Египта по делам государственной безопасности освободил 200 человек, арестованных вместе с сотнями других протестующих во время акций протеста в Каире и других городах страны в сентябре. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение адвокатов задержанных в соцсети Facebook.

В Египетском центре экономических и социальных прав заявили, что 2865 человек были привлечены к ответственности за антиправительственные протесты, которые вспыхнули 20 сентября.

Согласно данным египетской комиссии по правам и свободам, им были предъявлены обвинения в участии в несанкционированном протесте и использовании социальных сетей для пропаганды терроризма.

Как сообщало ИА REGNUM, протестующие выражали свое недовольство новым законопроектом, запрещающим проводить несанкционированные митинги в стране. Кроме того, участники протестов обвиняли политический истеблишмент Египта в коррумпированности.

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