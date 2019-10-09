Оренбург, , 09:49 — REGNUM Не копировать японский опыт в здравоохранении, а вдохновляться им предложила и.о. министра здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова на бизнес-семинаре «Кайдзен качества медицинских услуг», который прошёл в рамках XVI фестиваля «Дни Японии в Оренбурге». Об этом сообщила пресс-служба Оренбургского государственного университета (ОГУ).

Как пояснила Савинова, сегодня специалисты в сфере здравоохранения больше сосредоточены на применении опыта бережливого производства, а в системе неотложной медицинской помощи необходимо многое совершенствовать.

«Для нас важно не копировать японский опыт — это очень трудно, а вдохновиться», — сказала глава регионального министерства.

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Добавим, мероприятие организовано по инициативе Японского информационного центра Оренбургского государственного университета. Уже второй раз площадкой для его проведения стала городская клиническая больница им. Н. И. Пирогова. Семинар посетили руководители различных медицинских учреждений Оренбуржья и их подразделений, а также сотрудники ОГУ.

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