Орск, Оренбургская область, , 09:45 — REGNUM В Орске Оренбургской области на скамье подсудимых окажется бывший автоинспектор. Он обвиняется в мошенничестве в сфере страхования с использованием служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, бывший полицейский согласился на аферу, которую предложил владелец иномарки. Автомобиль получил многочисленные механические повреждения в отсутствие дорожно-транспортного происшествия. Бывший страж порядка согласился посодействовать в составлении документации, необходимой для оформления ДТП и дальнейшего получения страховых выплат. В результате от страховой компании было получено около 277 тыс. рублей.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, по данному факту была проведена служебная проверка, сотрудник ведомства уволен по отрицательным мотивам.

Уголовное дело в отношении экс-автоинспектора передано в суд. Ранее приговор вынесен автовладельцу. Ему назначено наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.