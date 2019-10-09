Екатеринбург, , 09:47 — REGNUM В ряде бюджетных учреждений Екатеринбурга действительно заставляют людей идти на опрос о храме Святой Екатерины. Об этом заявил мэр Александр Высокинский, обращение опубликовано на сайте горадминистрации.

По словам градоначальника, есть случаи, когда руководители «проявили инициативу» и решили заставить людей проголосовать.

«Мы с этим жёстко разбираемся», — сказал Высокинский.

Мэр подчеркнул, что можно информировать горожан о предстоящем голосовании, но не обязывать людей идти на опрос. Открыта горячая линия по телефону 304−35−26, по которой можно сообщить о фактах принуждения.

Напомним, ранее глава аппарата мэрии Екатеринбурга Илья Захаров подтвердил, что в некоторых учреждениях работников заставляют проголосовать на опросе о строительстве храма Святой Екатерины. По мнению Захарова, это «перегибы на местах».

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