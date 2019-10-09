Ставрополь, , 09:47 — REGNUM Порядка 200 многодетных семей на Ставрополье получат в 2020 году социальные выплаты на покупку жилья. Из регионального бюджета на эти цели будет потрачено 335 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 9 октября в пресс-службе краевого министерства строительства и архитектуры.

Региональная система поддержки по программе «Молодая семья» предполагает предоставление многодетным семьям социальных выплат в размере 70% от расчетной стоимости приобретаемого жилья.

Госпрограмма «Молодая семья» реализуется в Ставропольском крае с 2006 года. В минувшем году выплаты по ней получили порядка 60 многодетных семей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти Ставрополья планируют направить почти 600 млн рублей на закупку 420 квартир для детей-сирот.