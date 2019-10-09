Белгород, , 09:47 — REGNUM В Белгороде начали тестировать новые уличные светильники. 30 временных ламп различных производителей установили на проспекте Богдана Хмельницкого между остановками «Энергомаш» и «Мичурина». Специалисты проведут замеры освещённости проезжей части, а затем в администрации решат, какие фонари следует закупить, сообщает пресс-служба мэрии.

Оборудование для тестов предоставили предприятия из Казани, Барнаула и Ростова-на-Дону. Все фонари имеют разные показатели мощности и экономичности. Новое светодиодное оборудование будут тестировать несколько дней.

Юрий Галдун. «На проспекте Богдана Хмельницкого тестируют светодиодные светильники. На основании результатов замеров будем принимать решение о выборе светотехнического оборудования конкретного производителя, отталкиваясь от энергоэффективности. Наружное освещение в городе нужно модернизировать. Эти работы в плане на будущий год», — уточнил на своей странице в социальной сети мэр Белгорода

Замену городских светильников начали в рамках проекта модернизации наружного освещения города. В предыдущий раз эта работа проводилась в 2010 — 2012 годах.