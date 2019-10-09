Москва, , 09:42 — REGNUM Российский автопроизводитель АвтоВАЗ опроверг слухи о выходе нового минивэна Lada Van на авторынок в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В АвтоВАЗе назвали появление нового Lada Van очередными слухами.

«Такого автомобиля в ближайшие годы ожидать не стоит», — заявили в пресс-службе.

Ранее появилась информация, которую распространили СМИ с сайта «Лада. Онлайн», что реализация минивэна начнется летом 2020 года. Кроме того, на самом портале «Лада. Онлайн» в конце новости говорится, что в АвтоВАЗе данную информацию опровергли.

«Действительно, у LADA большие планы по продолжению обновления модельного ряда, однако автомобиля с подобным типом кузова в ближайшие годы ожидать не стоит», — говорится в сообщении «АвтоВАЗа» на сайте «Лада. Онлайн».

Напомним, что это уже не первое опровержение АвтоВАЗа по поводу информации, публикуемой на портале «Лада. Онлайн». Так, в августе 2019 года этот портал обнародовал информацию об отзывной кампании АвтоВАЗа, которую сам автопроизводитель назвал сервисной проверкой некоторых элементов.

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