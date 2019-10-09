Аддис-Абеба, , 09:45 — REGNUM Президент Эфиопии Сахле-Ворк Зевде на первом заседании парламента заявила, что правительству удалось за один год вернуть домой большинство из двух миллионов внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает ВВС Amharic.

«Только 100 000 перемещенных лиц остаются в эфиопских лагерях для беженцев», — заявила она в понедельник, 7 октября, на ежегодной совместной сессии Палаты народных представителей и Палаты Федерации.

Напомним, что межэтнический конфликт в стране, который усилился после того, как премьер-министр Абий Ахмед пришел к власти в апреле 2018 года, заставил многих людей покинуть свои дома.

Она также сказала, что в течение прошедшего года правительство способствовало возвращению более 90 000 эфиопских граждан, которые «застряли» за границей и «жили в затруднительном положении» в других странах мира. Некоторые из них были в тюрьме, добавила она.

О внутренней ситуации в стране Сахле-Ворк сказала, что прошлые «ошибки» будут исправлены, чтобы сделать всеобщие выборы в мае 2020 года свободными, справедливыми и демократичными. Против незаконной деятельности, которая может подорвать выборы, будут приняты законодательные меры, добавила она.