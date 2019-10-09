Самара, , 09:37 — REGNUM Октябрьская набережная в Самаре в границах от ул. Осипенко до Силикатного оврага переименована в Софийскую набережную. Соответствующее постановление было опубликовано 8 октября на сайте городской администрации.

Согласно документу, территория общего пользования, занимаемая Октябрьской набережной реки Волги от ул. Осипенко до Силикатного оврага переименовывается в «Софийскую набережную». На этой территории недавно стал функционировать Софийский собор.

Кроме этого, данным постановлением присвоены наименования до сих пор безымянным территориям. Так, в городе появились скверы Эльдара Рязанова, Экономистов и Штутгарт аллея.

Напомним, что реконструкция набережной была завершена в 2018 году. В текущем году были закончены работы по строительству Софийского собора, который был освящён Патриархом в сентябре месяце.