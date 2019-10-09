Иркутск, , 09:28 — REGNUM Восьмая международная конференция «Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры» начала работу в Иркутском государственном университете (ИГУ). Об этом 9 октября сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие посвящено столетию иркутской археолого-этнографической школы и столетию российской академической археологии. Его организаторами выступили научно-исследовательский центр «Байкальский регион» ИГУ совместно с Институтом земной коры СО РАН и Институтом географии им. В.Б. Сочавы.

Читайте также: В Иркутске представили стоянку древнего человека возрастом 18 тыс. лет

Выступивший на открытии конференции врио ректора ИГУ профессор Александр Шмидт сообщил, что археологические исследования в ИГУ классифицируются как наиболее перспективные и бурно развивающиеся.

Отмечается, что в рамках конференции пройдёт пленарное заседание, будут сделаны устные и постерные доклады, а также состоятся экскурсии в музей Валентина Распутина и на археологические местонахождения Иркутска. Мероприятие завершится 11 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иркутске завершилась конференция об истории и культуре Сибири