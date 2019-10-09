Калуга, , 09:35 — REGNUM 57 муниципальных образований Калужской области, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше одной тысячи человек, приняли участие в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом 9 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках программы было запланировано благоустройство 92 общественных и 215 дворовых территорий. По данным муниципалитетов, уже завершены работы по 205 дворовым и 83 общественным территориям, что составляет 93% от запланированного объема. В 2019 году намеченные работы планируется завершить в установленные сроки.

Финансирование проекта по благоустройству населенных пунктов региона из бюджетов всех уровней составляет 439,1 млн рублей. Из них средства федерального бюджета — 293,6 млн рублей, областного — 131,9 млн рублей, а софинансирование средств местных бюджетов — около 13,6 млн рублей.