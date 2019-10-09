Лион, Франция, , 09:23 — REGNUM Шестая конференция глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией пройдет 9 и 10 октября в Лионе (Франция), чтобы собрать как можно больше пожертвований, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Известно, что собранные пожертвования от государственного и частного секторов используются для прямого финансирования программ по предотвращению и борьбе с тремя основными пандемиями, от которых ежегодно умирают около 2,5 миллионов человек.

Эти средства позволят фонду спасти 16 млн жизней, предотвратить 234 млн новых инфекций и продолжать финансировать новые программы и улучшать систему здравоохранения. Это обязательство будет иметь важное значение для прекращения трех пандемий к 2030 году.

Франция является одним из основателей глобального фонда и вторым крупнейшим донором, которая с момента создания фонда в 2002 году выплатила 4,61 млрд евро.

Напомним, каждые три года глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией организует конференцию для пополнения своих финансовых ресурсов. С момента своего создания глобальный фонд спас 32 миллиона жизней.