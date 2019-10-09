Анкара, , 09:26 — REGNUM Прокуратура Турции выдала ордеры на арест 74 подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана, об этом 9 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперации по поимке подозреваемых прошли сразу в нескольких провинциях страны. Подозреваемые обвиняются в коррупции, убийствах и пропаганде враждебной идеологии.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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