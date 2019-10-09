Луганск, , 09:22 — REGNUM Украинские силовики провели обстрел в районе населённого пункта Золотое-5 на линии соприкосновения сил в Донбассе для того, чтобы попытаться сорвать разведение сил и средств перед началом этого процесса. Об этом 9 октября сообщил глава пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«Несмотря на стремления президента Украины Зеленского (Владимир Зеленский) решить вооруженный конфликт на Донбассе мирным путем, командиры соединений в зоне карательной операции пытаются сорвать процесс разведения сил и средств на участке №2 «Золотое», начало которого запланировано на 9 октября», — приводит слова Осадчего Луганский информационный центр.

Также глава пресс-службы рассказал, что для того чтобы сорвать разведение сил и средств и спровоцировать подразделения народной милиции ЛНР на ответные действия, украинскими силовиками увеличена интенсивность обстрелов, находящихся в зоне соприкосновения населенных пунктов республики.

Кроме этого, Осадчий сообщил, что для обстрела населённого пункта Золотое — 5 украинской стороной в 21:35 по местному времени 8 октября были применены вооружение БМП и стрелковое оружие.

«Мы также не исключаем, что организаторами подобной провокации могли быть националисты, прибывшие накануне в населенный пункт Золотое-4», — отметил глава пресс-службы управления Народной милиции ЛНР и добавил, что информация о разрушениях и пострадавших среди мирного населения в результате обстрела уточняется.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 7 октября, представитель «Украинской добровольческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Гергерт рассказал, что в случае разведения сил в Донбассе, оставленные ВСУ позиции займут боевики данной группировки.