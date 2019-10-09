Екатеринбург, , 09:27 — REGNUM В Екатеринбурге появятся пять новых кладбищ. Об этом сообщается в проекте городского генплана до 2035 года, информация размещена на портале горадминистрации.

На окраинах города размещестят три новых кладбища и расширят два существующих. В Истокском районе появится площадь для захоронений в 9,3 гектара, в Сысертском — в 16 гектаров, в Шабровском — в 39,7 гектара, в посёлке Садовый — в 29,1 гектара и на Широкой речке — в 13 гектаров.

Предполагается, что половину умерших будут хоронить в одиночных могилах, а вторую половину — в двойных.

Напомним, ранее в мэрии посчитали, что до 2035 года в Екатеринбурге ориентировочно умрут 300 тысяч 526 человек. Для такого количества захоронений в городе потребуется 107 гектаров земли на кладбищах.

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