Москва, , 09:14 — REGNUM Уже с 2020 года доля трудоспособного населения в России начнёт снижаться. Такие прогнозы Всемирного банка содержатся в докладе об экономике стран региона Европы и Центральной Азии за октябрь 2019 года.

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Так, отмечается, что к следующему году этот показатель достанет пикового значения почти в 65%, после этого последует спад. А к 2075 году доля трудоспособного населения страны снизится почти до 55%. При этом, как отмечается в отчёте Всемирного банка такая же ситуация будет наблюдаться в Белоруссии, Молдавии, на Украине, в Армении, Азербайджане и Грузии.

«К 2020 году численность рабочей силы достигнет своего пика почти во всех странах региона, по мере старения рабочая сила начнёт сокращаться — до 55−58% в 2040 году и до 50−55% в 2075 году, что затронет все аспекты экономики в каждой стране Европы и Центральной Азии», — приводит ТАСС текст отчёта.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу социально-экономического развития России на 2020−2022 годы, подготовленному Министерством экономического развития РФ, естественный прирост населения в РФ начнётся не ранее 2024 года. В 2020—2022 годах прирост численности населения будет происходить за счёт «перекрывающего численные потери населения от естественных причин миграционного прироста», с 2023 года — за счёт как естественного, так и миграционного приростов. В результате численность населения России в 2022 году должна вырасти до 147,6 млн человек, а к 2024 году может достигнуть 148,3 млн человек.

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