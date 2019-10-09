Кызыл, , 09:13 — REGNUM В Туве завершился клещевой сезон. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике, с марта по октябрь здесь было зарегистрировано 22 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 54 случая клещевым боррелиозом.

Всего в больницы из-за нападения клещей в республике обратилось более 1,6 тыс. человек, из них 1 тыс. — дети до 17 лет.

«Первый случай заболеваний клещевым вирусным энцефалитом зарегистрирован 24 апреля или на месяц раньше, чем в предыдущий период. Дата последней регистрации заболевания — 30 июля», — отметили в управлении.

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