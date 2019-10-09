Москва, , 09:08 — REGNUM В Москве в ходе общеевропейского учета птиц EuroBirdwatch 2019 в начале октября орнитологи насчитали 4 тыс. 176 птиц 44 видов, сообщается на портале мэра столицы.

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Чаще всего в Москве можно встретить крякву и большую синицу. Также удалось увидеть белоспинного дятла, обыкновенную пустельгу и камышницу.

В России наблюдатели EuroBirdwatch 2019 встретили 138 тыс. 962 птицы 241 вида. Самые многочисленные виды птиц: лысуха (46 тыс. 014 особей), скворец (17 тыс. 077) и сизый голубь (6 тыс. 780).

В 2019 году 28 тыс. 920 человек из 35 стран мира насчитали 4 млн 272 тыс. 230 птиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в парках Москвы оборудовали кормушки для уток, других птиц и белок, которым с приходом зимы становится труднее добывать пищу.

Подробности: В парках Москвы организовали зимние столовые для белок и птиц