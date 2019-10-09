Москва, , 08:58 — REGNUM В московских аэропортах задержали и отменили 27 рейсов, сообщает 9 октября сервис «Яндекс.Расписания».

По данным на 8:50, «лидером» по этим показателям среди воздушных гаваней столицы является аэропорт «Домодедово». Там отменили девять рейсов, задержали 14 рейсов. Во «Внуково» один рейс задержали, три отменили. В «Шереметьево» все самолёты, судя по данным онлайн-табло, следуют по расписанию.

Данные для сервиса предоставили аэропорты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве из-за тёплого атмосферного фронта небо закрыли плотные облака, временами пройдут дожди.

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