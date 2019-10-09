Иркутск, , 08:56 — REGNUM Галерея под открытым небом «Тенсигрити» признана лучшим проектом Второго всероссийского архитектурного хакатона «АрхиПазл», состоявшегося в Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИРНУТУ). Об этом 9 октября сообщает пресс-служба вуза.

«Тенсигрити» — мини-галерея на открытом воздухе, где студенты смогут устраивать выставки и размещать планшеты. Создать такой объект представители команды решили после общения с представителями общежития №7. Отметим, что «семерка» находится в центральной части улицы Игошина и соседствует с Мраморным залом ИРНИТУ.

В «АрхиПазле» участвовали студенты и молодые специалисты в области архитектуры, дизайна, урбанистики и строительства из Иркутска, Санкт-Петербурга, Волгограда и Новосибирска. В течение нескольких дней восемь команд создавали арт-объекты, направленные на благоустройство дворов общежитий кампуса ИРНИТУ.

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