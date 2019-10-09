Горно-Алтайск, , 08:54 — REGNUM Четыре детских сада на 305 мест будет построено в Республике Алтай до конца этого года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства, работы ведутся в рамках программы по созданию условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх летнационального проекта «Демография».

Так, планируется открыть детский сад в Горно-Алтайск на 125 детей, из которых 60 — ясельной группы. Три учреждения будут открыты в Кызыл-Озеке, Усть-Коксе и Шебалино на 60 мест каждый, включая 40 ясельных мест в каждом из них.

Программа рассчитана на три года. К 2021 году будет построено 22 новых детских сада на 2350 место, что позволит достичь стопроцентного охвата детей до трёх лет. На эти цели регион получит 1,4 млрд. рублей из федерального бюджета.

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