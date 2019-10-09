Москва, , 08:51 — REGNUM В парках Москвы оборудовали кормушки для уток, птиц и белок, которым с приходом зимы становится труднее добывать еду сообщается на портале мэра столицы.

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Так, в Парке Горького и Нескучном саду установлено более 20 подвесных скворечников и 15 стоячих кормушек для белок. Также зимние столовые появились в парке «Фили», «Красная Пресня», Парк Победы и др.

Для желающих покормить пернатых и пушистых обитателей парков установлены автоматы с кормом. Одна порция стоит 100 рублей. Приносить еду с собой, вешать свои скворечники и кормушки также не запрещено.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в семи природных парках Москвы впервые появились кормушки для зайцев.

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