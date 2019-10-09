Екатеринбург, , 09:27 — REGNUM В Екатеринбурге с 2019 по 2035 год умрут 300 тысяч 526 человек. Такая цифра дана в проекте генплана города до 2035 года, документ размещён на сайте мэрии.

По предварительным расчётам, для такого числа захоронений городу потребуется площадь в 107 гектаров.

Многие действующие кладбища полностью заполнены, отмечается в документе. Лишь в Чкаловском районе осталось 2,5 гектара (кладбище «Лесное»), и в Орджоникидзеском районе — 19 гектаров (кладбище «Окружное»).

Напомним, в 2018 года часть Шарташского лесопарка в Екатеринбурге превратили в кладбище. За это «Служба городских кладбищ» была оштрафована на 200 тысяч рублей.