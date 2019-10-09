Аддис-Абеба, , 08:52 — REGNUM Первый саммит Африканской федерации здравоохранения открылся в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Саммит собрал более 300 участников из более чем 50 стран, а также около 81 агентства, работающих в сфере здравоохранения. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Fana.

Вслед за саммитом, проходящим под лозунгом «Интеграция Африки: преодоление разрыва в здравоохранении» в Аддис-Абебе также состоится двухдневный бизнес-симпозиум.

В своем выступлении на саммите государственный министр здравоохранения Эфиопии Лиа Тадессе заявила, что правительство Эфиопии работает над укреплением государственно-частного партнерства (ГЧП) в секторе здравоохранения. По ее словам, ГЧП являются ключом к преодолению разрыва в состоянии учреждений здравоохранения в стране и делают успешной борьбу властей с неинфекционными заболеваниями в Эфиопии успешной.

Председатель Африканской федерации здравоохранения Амит Таккер заявил, что результаты государственно-частного партнерства, тем не менее, пока не достигли необходимого уровня. Таккер добавил, что обмен опытом с другими странами и передача знаний важны для успешного развития партнерства.