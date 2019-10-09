Страсбург, Франция, , 08:45 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал власти России ответственными за похищение силовиками пяти жителей Северного Кавказа и их вероятную гибель, а также за непроведение эффективного расследования этих преступлений. Суд присудил родственникам жертв похищений более 430 тыс. евро, сообщили ИА REGNUM 9 октября в пресс-службе правозащитного центра «Мемориал».

Объединенное постановление ЕСПЧ вынес по пяти жалобам, которые касаются исчезновения Ибрагима Г., Хамзата Д., Георгия Н., Саида С. и Магомеда Р. в Дагестане, Чечне, Ингушетии и Кабардино-Балкарии после задержания силовиками в 2007—2011 годах. Возбужденные по этим похищениям уголовные дела ранее были приостановлены «в связи с невозможностью найти лиц, подлежащих обвинению».

ЕСПЧ установил нарушения таких статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод, как право на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность, запрет пыток и жестокого обращения, право на эффективные средства правовой защиты.

За каждого похищенного суд присудил родственникам компенсацию морального вреда в размере 80 тыс. евро. Некоторым заявителям также положена компенсация материального вреда и судебных расходов и издержек на общую сумму 432, 5 тыс. евро.

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