Дамаск, , 08:48 — REGNUM Проверку готовности артиллерийских подразделений элитной дивизии «Силы тигра» провело ее командование. Репортаж об этом опубликовал 9 октября телеканал «Звезда».

Сообщается, что в результате перемирия у военнослужащих было около месяца на восстановление боеспособности и пополнение припасов. После этого состоялась проверка боеготовности личного состава. Как сообщает телеканал, военнослужащие формально находятся в отпуске, но так как сохраняется угроза наступления со стороны боевиков, бойцы остаются на позиции.

«Сегодня командиры подразделения бригады генерала Сухела, расположенного на южной окраине идлибской зоны деэскалации, смогли убедиться, что подчиненные в полном объеме готовы выполнить любую боевую задачу», — говорится в репортаже.

Отмечается, что артиллеристы не видели целей, так как те удалены на несколько десятков километров. Удары наносились по координатам, которые передают со спутников или беспилотников.

Напомним, в Сирии продолжается вооруженный конфликт, который начался в 2011 году.