Аддис-Абеба, , 08:46 — REGNUM По данным управления министерства труда и социальных дел Эфиопии, Всемирный банк и правительство Эфиопии выделили 35 млн долларов США на реабилитацию более 22 000 бездомных с улиц в 11 городах Эфиопии.

Согласно исследованию, проведенному в 11 городах Эфиопии, число граждан, проживающих на улицах, достигло около 88 тысяч. В докладе также указывается, что многие из бездомных проживают в региональных центрах. Из 88 тысяч бездомных большинство составляют дети, женщины и пожилые люди. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Ezega.

Правительство Эфиопии по согласованию со Всемирным банком запланировало реабилитировать этих граждан с улиц и предоставить им необходимое жилье в зависимости от их возраста.

Директор по содействию развитию социального обеспечения министерства труда и социальных дел Эфиопии Фелеке Дженебер отметил, что власти приступают к работе в одиннадцати городах страны. По словам директора, из 11 городов на улицах Аддис-Абебы проживает 50 820 граждан всех возрастов. Среди них 92% прибыли в столицу из региональных штатов в поисках лучшего будущего. Остальные 8% — граждане, которые бежали на улицы из разных районов самой Аддис-Абебы.

Заместитель главы городского управления по труду и социальным вопросам Алем Ассефа сказал, что не все граждане, которые живут на улицах, испытывают трудности. По данным Аддис-Абебского офиса социальных работников, на улицах были обнаружены граждане с месячной зарплатой до 5000 бырров (150 долларов США) и лица, имеющие сбережения. Это показывает, что не у всех граждан, которые вышли на улицы, есть финансовые проблемы, но администрация должна постоянно работать, чтобы изменить мышление городского сообщества.