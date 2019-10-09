Аддис-Абеба, , 08:36 — REGNUM Международная организация по миграции (МОМ) объявила, что число вынужденно перемещенных лиц в регионе стран-членов Межправительственного органа по вопросам развития (ИГАД) достигло более восьми миллионов.

Региональный блок на своем консультативном совещании в Аддис-Абебе сообщил, что беженцы в Восточной Африке, которые составляют одну пятую от общего числа перемещенных лиц, сталкиваются с серьезными гуманитарными проблемами, а также им необходима защита и реинтеграция в общество. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

В своем вступительном слове глава миссии МОМ в Эфиопии Морин Ачиенг заявила, что «вынужденное перемещение людей в рамках региона стало затяжным и все более глобальным явлением, которое требует согласованного внимания со стороны участников гуманитарной деятельности и развития».

В конце 2018 года примерно 41,3 миллиона перемещенных лиц в мире пострадали от конфликтов и насилия, и, по оценкам, в том же году более 17,2 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома из-за стихийных бедствий. Приблизительно 9,2 миллиона беженцев проживали в регионе стран ИГАД в 2018 году.

По словам Ачиенг, более 8 миллионов человек остаются вынужденно перемещенными лицами в Восточной Африке, из которых 3,5 миллиона беженцев и лиц, ищущих убежища, были размещены в регионе из-за последствий вооруженных конфликтов и климатических явлений. Она добавила, что более половины всех перемещений населения в регионе были мотивированы экономическими причинами.