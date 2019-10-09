Караганда, Казахстан, , 08:20 — REGNUM В Караганде неизвестный расстрелял из пневматического пистолета три пассажирских автобуса, сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в 19:00 (16:00 мск). Неизвестный злоумышленник расстрелял маршрутный автобус №40, в котором находились 40−45 пассажиров, автобус №45 со 120 пассажирами и автобус №33, где находились 60−70 пассажиров.

По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Правоохранительные органы разыскивают злоумышленника.

Напомним, в сентябре в Туле неизвестный злоумышленник обстрелял автобус, следующий по маршруту №18. Неизвестный выстрелил в стекло автобуса и заднюю фару.

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