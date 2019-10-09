Сунжа, Ингушетия, , 08:18 — REGNUM В Ингушетии освобожден от должности заместитель главы администрации города Сунжа. Мэр города Магомед Албаков уволил его по требованию прокуратуры за то, что он помимо работы в администрации являлся еще и главой крестьянско-фермерского хозяйства, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Как установила прокуратура, заместитель мэра занимался предпринимательской деятельностью еще до принятия на службу в мэрию. Им не были предприняты какие-либо меры, для того чтобы передать управление КФХ другому лицу. Продолжал управлять своим предприятием чиновник и во время исполнения обязанностей заместителя градоначальника, что является нарушением антикоррупционного законодательства и законодательства о муниципальной службе.

Выявив нарушение, прокуратура внесла представление в адрес главы Сунжи Магомеда Албекова. По результатам его рассмотрения заместителя мэра уволили в связи с утратой доверия.