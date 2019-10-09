Москва, , 08:21 — REGNUM Сентябрь 2019 года стал рекордно тёплым за всё время наблюдений, побив предыдущий рекорд среднего мирового показателя для данного месяца. Об этом 9 октября сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«И наши данные, и системы Copernicus (система наблюдений за изменением климата Европы. — прим. ред.) подтверждают, что прошедший сентябрь был самым теплым за всю историю наблюдений», — приводит РИА Новости слова руководителя Гидрометцентра.

Также, по данным системы Copernicus, глобальная температура в сентябре 2019 года, оказалась на 0,57 °С выше, нежели в период с 1980 по 2010 год, что соответствует предыдущей рекордно тёплой погоде в данном месяце, наблюдавшейся в сентябре 2016 года.

Отметим, ранее Гидрометцентр сообщил, что в Москве 9 октября ожидается до 8 градусов тепла.