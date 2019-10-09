Нью-Дели, , 08:50 — REGNUM Лидер индусской ультраправой организации «Раштрия сваямсевак сангх» («Союз добровольных слуг Родины» или РСС) Мохан Бхагват заявил о том, что в Индии не бывает линчевания мусульман и представителей других религиозных меньшинств. Об этом 8 октября сообщило индийское новостное издание Адж так.

Мохан Бхагват, выступая на индусском религиозном празднике в Дели, подчеркнул: «Линчевание — западный феномен, которому нет места в Индии».

По словам индусского лидера, различные враждебные Индии силы используют данный термин для того, чтобы создать негативный образ страны на международной арене, а также посеять вражду среди местного населения. Он также выступил с критикой оппозиционных партий Индии, которые «позорят страну, называя различные инциденты межобщинных столкновений линчеванием».

Напомним, что индусы составляют крупнейшую религиозную общину Индии. Доля индусского населения составляет 80%. В Индии также проживают мусульмане, сикхи, джайны и буддисты. После прихода правой Бхаратия джаната парти (БДП) к власти в 2014 году участились случаи массовых расправы индусов над представителями других религиозных общин за нарушение индусских традиций и обычаев.