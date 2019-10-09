Москва, 9 октября 2019, 08:13 — REGNUM В Москве 9 октября ожидается до 8 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Согласно прогнозу синоптиков, погода будет облачной, пройдет небольшой, местами умеренный, дождь. Температура воздуха днем будет от +6 до +8 °С.
Ветер ожидается юго-западный и южный. Его скорость составит 5−10 м/с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.
Как передавало ИА REGNUM, в Хакасии из-за теплой ветреной погоды объявили четвёртый класс пожарной опасности.