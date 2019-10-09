Оренбург, , 07:55 — REGNUM В Оренбургской области благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» увеличилось качество городской среды. Об этом доложила и.о. заместителя министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области Ольга Мищерякова на заседании регионального проектного комитета, где речь шла о реализации нацпроектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минстрое.

По словам Мищеряковой, планом мероприятий по реализации регионального проекта в 2019 году предусмотрено 22 контрольные точки, из них за девять месяцев выполнено 15. В результате отмечено увеличение значения качества городской среды по Оренбуржью на 2%. Исполнен целевой показатель по доле городов с благоприятной средой от общего количества городов — 25%. В решении вопросов развития городской среды население стало принимать более активное участие.

Стоит отметить, в 2019 году в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» национального проекта «Жилье и городская среда» участвует 13 городов и 45 сёл. На благоустройство 99 территорий выделено более 805 млн рублей.