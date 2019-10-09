Москва, , 07:22 — REGNUM Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов поздравил подчинённых с Днём командира надводного, подводного и воздушного корабля, сообщает 8 октября Министерство обороны РФ.

Офицеры ВМФ России Mil.ru

Главком ВМФ отметил, что развитие техники и тактики Военно-Морского Флота на воде, под водой, на берегу и в воздухе предъявляют к флотским командирам особые требования.

В связи с этим Главное командование ВМФ России постоянно совершенствует систему подготовки командиров, применяет современные подходы в работе, отметил он.

По словам Евменова, в подготовке командиров особый акцент делается на изучении опыта действий ВМФ в ходе учений и длительных походов кораблей, включая кругосветные. Адмирал заверил, что система подготовки командиров ВМФ развивается в соответствии с перевооружением флота, оснащением его самой современной техникой.

При этом учитывается и фундаментальный командирский опыт прошлого, добавил Евменов.

Он отметил, что «ВМФ России был и остается океанским флотом, выполняющим задачи во всех широтах». И в этом заслуга уникальной русской командирской школы, насчитывающей несколько сотен лет, справедливо заметил главком ВМФ.

День командира надводного, подводного и воздушного корабля отмечается 8 октября. Дата выбрана в честь событий октября 1827 года, когда русская эскадра совместно с кораблями Франции и Британии сошлась в морском Наваринском сражении у полуострова Пелопоннес с флотом Османской империи.