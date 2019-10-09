Цзинань, Китай, , 07:04 — REGNUM Почти 70 млн посещений осуществили туристы в провинции Шаньдун на востоке страны за время недели празднования Дня образования КНР, что на 7,6% выше в годовом исчислении, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

С 1 по 7 октября провинция, славящаяся знаменитыми по всему миру достопримечательностями вроде горы Тайшань и Семейным особняком Конфуция, получила 57,95 млрд юаней (около $8,1 млн) от цветущего туристического сектора, сообщили в Шаньдунском провинциальном департаменте культуры и туризма.

За время праздников провинция также зафиксировала рост «красного туризма», когда посетители стремятся проехать по местам боевой революционной славы отцов-основателей Компартии Китая и КНР. Это связано с 70-летием со дня основания КНР.