Томск, , 06:41 — REGNUM С начала прививочной кампании в Томской области прививки от гриппа получили 140 676 человек, в том числе 42 717 детей. Как сообщили ИА REGNUM в областном управлении Роспотребнадзора, это 14,6% от численности населения региона.

За неделю с 30 сентября по 6 октября привиты 35 717 человек, в том числе 9632 ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, в настоящее время в Томской области уровень заболеваемости ОРВИ — ниже эпидпорога.

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