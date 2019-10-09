Кемерово, , 06:41 — REGNUM За девять месяцев текущего года в государственные медицинские организации Кемеровской области трудоустроились 260 врачей и 671 средний медицинский работник. Из них выпускники 2019 года — 156 врачей и 324 средних медицинских работника. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном департаменте охраны здоровья населения (ДОЗН).

В ДОЗН отметили, что с текущего года студенты-целевики при поступлении заключают соглашение, по которому они после окончания учёбы будут трудоустроены в направившей на обучение больницей. По договорам о целевом обучении за счёт ассигнований федерального бюджета в 2019 году в медицинские вузы поступили 190 выпускников кузбасских школ, из них 172 абитуриента — в Кемеровский государственный медицинский университет, 15 — в Сибирский государственный медицинский университет (Томск), двое — в Новосибирский государственный медицинский университет и один — Алтайский государственный медицинский университет.

Больницы Кузбасса заключили 14 договоров о целевом обучении со студентами старших курсов и 29 ординаторами медицинских вузов и со 140 студентами Кемеровского областного медицинского колледжа.

Заместитель начальника ДОЗН Елена Зеленина считает, что активное сотрудничество ДОЗН, медицинских учреждений и студентов-медиков позволит восполнить недостаток кадров в медицине Кузбасса.

Согласно официальным данным, в 2019 году в сравнению с 2018 годом увеличена квота целевого приёма как по программ специалитета в Кемеровском государственном медицинском университете со 155 мест до 253, так и в ординатуре КемГМУ и НГИУВ — с 36 до 98 мест. В Кемеровском областном медицинском колледже для обучения в 2019—2020 годах открыто 135 бюджетных мест.