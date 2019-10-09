Челябинск, , 06:35 — REGNUM В Челябинске началось электронное голосование на портале «Активный житель 74» по выбору мест для проведения вакцинации от гриппа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Горожанам предлагается ответить на вопросы о том, нужно ли проводить акции по вакцинации от гриппа в торговых центрах Челябинска, и если да, то в каких. Голосование продлится до 17 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии Челябинска сообщили, что в торговых центрах города можно будет поставить бесплатную прививку от гриппа. Акция пройдёт 12 и 13 октября. Гражданам для вакцинации необходимо иметь с собой паспорт и полис.

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