Штат Калифорния, США, , 06:40 — REGNUM Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E), виновная в самом разрушительном пожаре в истории штата Калифорния, прекратит электроснабжение около 800 тыс. потребителей для исключения возгораний во время бури, сообщает 8 октября сайт PG&E.

PG&E уточняет, что прекратит подачу электроэнергии в полночь (10:00 мск), отключение охватит 34 округа на севере, в центре и на побережье штата Калифорния, оно коснётся как жителей, так и промышленных объектов.

Старший вице-президент PG&E Майкл Льюис объяснил принятые меры тем, что в первую очередь компания несёт ответственность за безопасность потребителей и общества в целом. Он призвал жителей Калифорнии проявить терпение.

По данным PG&E, скорость ветра в некоторых районах штата составит от 17,9 до 31,2 м/с. Непогода продлится как минимум до середины 10 октября. В компании прогнозируют, что после бури потребуется восстановить большое количество линий электропередачи.

В результате страшного пожара на севере Калифорнии в ноябре 2018 года, по официальным данным, погибли как минимум 85 человек. Огонь уничтожил более 14 000 домов, не менее 520 коммерческих построек и более 4 000 других строений. Площадь пожарища оказалась более 620 кв. км.

Возгорания, как выяснилось, были вызваны неполадками в работе линий электропередачи PG&E около населённого пункта Пулга на севере штата. Pacific Gas and Electric оштрафовали на один миллиард долларов США.