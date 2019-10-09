Уссурийск, Приморский край, , 06:06 — REGNUM Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны на площади Победы в Уссурийске был засыпан землей, полиция ведет поиск преступников, 9 октября сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По информации полиции, заявление об осквернении мемориала неизвестными поступило в дежурную часть отдела МВД РФ по Уссурийску ночью на 9 октября. Также имеются записи видеокамер наблюдения, на которых акт вандализма зафиксирован.

Ориентировка на граждан, совершивших хулиганские действия, передана всем нарядам полиции, ведется их поиск.

Мемориал погибшим в Великой Отечественной войне воинам-уссурийцам был установлен в 1977 году. Из 10 тысяч бойцов, ушедших на фронт, обратно не вернулись почти 3 тысячи погибших в боях за Родину.

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