Новосибирск, , 06:00 — REGNUM Многодетная мать из Новосибисрка обвиняется в фиктивной постановке на учёт 78 иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в прокуратуре.

Установлено, что в период с сентября 2018 года по июнь 2019 года она за 250 рублей прописывала в своей квартире иностранных граждан.

Женщина подавала в филиалы МФЦ от имени иностранцев документы о регистрации по месту пребывания, но предоставлять им жильё для фактического проживания не собиралась. За это время она успела зарегистрировать в квартире 78 граждан ближнего зарубежья (Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии).

Как уточнили в ведомстве, обвинительное постановление в отношении 24-летней женщины утверждено, уголовное дело направлено в суд.