Бор, Нижегородская область, , 05:47 — REGNUM Проект благоустройства, обернувшийся исчезновением воды в одном из любимых мест отдыха жителей нижегородского Бора, получил продолжение. На Мухинском озере, которое из-за действий чиновников и подрядчика осталось без воды, неожиданно для жителей сократили площадь озеленения, отдав большую часть общественного пространства под парковку. Борчане против подобного поворота и в открытом обращении к нижегородскому губернатору Глебу Никитину просят вмешаться в ситуацию, ведь речь идёт о госпрограмме и бюджетных деньгах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, проект благоустройства Мухинского озера финансировался по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Озеро в качестве первоочередного для приведения в порядок на рейтинговом голосовании выбрали жители. Был заключён муниципальный контракт с подрядчиком, который аффилирован с физлицом, чьи данные совпадают с данными местного депутата. Стоимость услуг составила 15 млн рублей. Но всё пошло совсем не по тому плану, за который голосовали горожане.

Сначала из-за передвижки объекта из него ушла вода, а когда котлован искусственно заполнили, то озеро «зацвело». Пришлось городским службам вылавливать тину и прочие неприятные наполнители. Тогда озеро и прозвали самым дорогим болотом России. Когда проблемы многострадального объекта попали в региональную медиаповестку, на место выехал депутат Госдумы Денис Москвин («Единая Россия»), пообещавший привлечь надзорные органы к ситуации. Городским властям порекомендовали оперативно устранить проблему. Спустя несколько месяцев в нижегородских СМИ начали фигурировать сведения о возможной отставке главы города. Даже называлась кандидатура на это кресло — бывший министр транспорта области Вадим Власов.

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История с Мухинским озером не завершилась. На открытой площадке в интернете на днях появилось обращение к Глебу Никитину, в котором борчане, узнавшие, что большую часть зоны отдыха займёт парковка, просят вмешаться в ситуацию. Помимо этого, горожане настаивают на том, что нужно убрать парковку, максимально сохранить зелёную зону.

В петиции отмечается, что «жителей города ввели в заблуждение», так как «на голосование выставили один проект, а реализуют другой». Горожане также отметили, что «кредит доверия к администрации уже исчерпан», имея ввиду местные власти.

Под петицией уже набралось более 200 голосов, идёт активное обсуждение ситуации:

«Людям не нужны мёртвые парковки, а нужны живые зоны отдыха!», «Я за парк», «Меня не устраивает, что на общественном месте хотят сделать парковку».