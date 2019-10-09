Мехико, , 05:11 — REGNUM Главу мексиканского муниципалитета Лас-Маргаритас Хорхе Эскандона привязали к пикапу и провезли по улицам, передает радиостанция MVS Noticias.

Сообщается, что жители муниципалитета были крайне недовольны деятельностью главы администрации. По данным радиостанции, Эскандон обещал построить дорогу, однако свое обещание не выполнил. Обиженные крестьяне привязали чиновника веревкой к пикапу и проволокли через улицы, пока не были остановлены полицейскими.

Отмечается, что после этого начались столкновения с сотрудниками полиции. В ходе беспорядков пострадали 11 человек, еще около 30 жителей города были задержаны. Сам Эскандон получил необходимую медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.