Чжэнчжоу, Китай, , 05:03 — REGNUM Более 40 тыс. сотрудников служб доставки густонаселенной центральной китайской провинции Хэнань присоединились к месячной кампании по борьбе с мошенничеством, сообщает 9 октября агентство Синьхуа.

Ожидается, что они помогут полиции доставить 10 млн брошюр по борьбе с мошенничеством тысячам домохозяйств за месяц. Также они смогут помочь полиции в задержании и профилактике телефонного и интернет-мошенничества.

Отметим, что телефонное и интернет-мошенничество в Хэнани продемонстрировало двузначное падение с января по август, сообщили в местной полиции, благодаря предпринятым специальным мерам с начала года. В частности, было раскрыта 471 банда мошенников.