Тяньцзинь, Китай, , 04:56 — REGNUM Таможня города центрального подчинения Тяньцзиня изъяла 63 изделия из слоновой кости общим весом 5,3 кг, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

Трое членов экипажа корабля в порту города Тяньцзиня подозреваются в контрабанде изделий из слоновой кости. По отношению к одному в настоящее время приняты меры пресечения. Расследование продолжаются, подробности пока неизвестны.

Напомним, что еще в 2015 году власти Китая запретили импорт, экспорт и продажу изделий из слоновой кости в коммерческих целях в рамках кампании по защите редких видов животных.

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