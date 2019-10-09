Хабаровск, , 03:15 — REGNUM Решение о продлении осенней путины для малочисленных коренных народов Хабаровского края было принято на заседании комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Поздний подход лососевых не позволил коренным народам освоить выделенные для них квоты. Решением комиссии сроки вылова им продлили до 15 октября. Несмотря на ограничения, связанные с восстановлением популяции рыб, рыболовецкие предприятия, рыболовы-любители и представители коренных народов в этом году выловили 288,6 тыс. тонн рыбы, что на 23,4 тыс. тонн больше, чем в 2018 году. В этом году предприятия освоили больше квот по добыче минтая, сельди, крабов и креветок.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября лососевая путина завершилась на Камчатке. За сезон 2019 года было выловлено более 377 тыс. тонн рыбы, а планировалось — 418,3 тыс. тонн.