Москва, , 02:16 — REGNUM Истоки скандала с угрозой медперсонала онкоцентра Блохина (Москва) массово уволиться нужно искать в 2017 году, сообщил на условиях анонимности один из сотрудников медицинского учреждения изданию «Собеседеник.ru».

По его словам, два года назад Михаилу Давыдову, который на тот момент был директором онкоцентра и находился на этой должности 16 лет, не продлили контракт. Исполняющим обязанности директора был назначен Иван Стилиди — теперешний директор онкоцентра.

По прошествии года он стал директором, детским же отделением стал руководить Георгий Менткевич, работавший в онкоцентре с 1991 года. Прежде чем возглавить детское отделение, он работал заместителем директора по научной и лечебной работе НМИЦ.

Тогда же стало известно, что Светлану Варфоломееву, тогдашнего замгендиректора, собираются назначить на руководящий пост в отделение НИИ детской онкологии и гематологии.

«Мир онкологов очень узкий, и, как правило, информация распространяется быстро: мы знали, что из себя представляет Варфоломеева, и готовились к этому», — рассказал сотрудник.

По его словам, Варфоломеева назначила замами «двух своих врачей» и «они стали диктовать условия коллективу».

«Они хотели, чтобы наши профессора и светила им полностью подчинялись. Но это было невозможно».

Эти руководители стали требовать введения в работу тех протоколов лечения, по которым «лечат в онкоцентре Рогачева» (с ним, отмечает сотрудник, связана Варфоломеева).

«Конечно, Менткевич не мог согласиться работать по тем протоколам, по которым требует новое руководство, потому что у врачей нашего центра многолетний опыт, наработки и главное — это результат».

Также он рассказал об истории с «нутрицитным питанием» — через нос или через желудок с помощью трубки. Этот метод Варфоломеева активно продвигала, причём преодолевая «сопротивление и профессионалов и родителей».

«В 2013 году в центр Рогачева пришёл крупнейший производитель такого медицинского питания Nutricia Advanced Medical Nutrition. Бюджет, который тратит фонд на программу нутрицитного питания, помогающий пациентам центра Рогачева, — 51 миллион рублей в год. Тогда там запретили мамам готовить для детей еду, а детей начали переводить на нутрицитное питание».

Родителям запретили готовить и после этого «по отделению через одного малыши шатались с трубочками».

«Естественно, худые. Без зондов были только те, у кого есть родственники в Москве. Родители варили по утрам каши в микроволновке, потом научились там варить и супы. Потому что так не докажешь: готовит родитель или подогревает».

Сотрудник онкоцентра отметил, что Варфоломеева пытается «то же самое» «провернуть» и в НИИ детской онкологии и гематологии.

«У нас новая администрация уже чуть что — предлагает ставить зонд».

Напомним, когда разразился скандал с массовым увольнением сотрудников онкоцентра, многие врачи ссылались на ненадлежащие методы руководства и упоминали при этом Варфоломееву.

Читайте также: Онкоцентр Блохина прояснил ситуацию с зарплатами медсестёр

Читайте ранее в этом сюжете: «В ущерб пациентам»: о скандале в онкоцентре имени Блохина