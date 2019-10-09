Москва, 9 октября 2019, 02:16 — REGNUM Истоки скандала с угрозой медперсонала онкоцентра Блохина (Москва) массово уволиться нужно искать в 2017 году, сообщил на условиях анонимности один из сотрудников медицинского учреждения изданию «Собеседеник.ru».
По его словам, два года назад Михаилу Давыдову, который на тот момент был директором онкоцентра и находился на этой должности 16 лет, не продлили контракт. Исполняющим обязанности директора был назначен Иван Стилиди — теперешний директор онкоцентра.
По прошествии года он стал директором, детским же отделением стал руководить Георгий Менткевич, работавший в онкоцентре с 1991 года. Прежде чем возглавить детское отделение, он работал заместителем директора по научной и лечебной работе НМИЦ.
Тогда же стало известно, что Светлану Варфоломееву, тогдашнего замгендиректора, собираются назначить на руководящий пост в отделение НИИ детской онкологии и гематологии.
«Мир онкологов очень узкий, и, как правило, информация распространяется быстро: мы знали, что из себя представляет Варфоломеева, и готовились к этому», — рассказал сотрудник.
По его словам, Варфоломеева назначила замами «двух своих врачей» и «они стали диктовать условия коллективу».
Эти руководители стали требовать введения в работу тех протоколов лечения, по которым «лечат в онкоцентре Рогачева» (с ним, отмечает сотрудник, связана Варфоломеева).
Также он рассказал об истории с «нутрицитным питанием» — через нос или через желудок с помощью трубки. Этот метод Варфоломеева активно продвигала, причём преодолевая «сопротивление и профессионалов и родителей».
Родителям запретили готовить и после этого «по отделению через одного малыши шатались с трубочками».
Сотрудник онкоцентра отметил, что Варфоломеева пытается «то же самое» «провернуть» и в НИИ детской онкологии и гематологии.
Напомним, когда разразился скандал с массовым увольнением сотрудников онкоцентра, многие врачи ссылались на ненадлежащие методы руководства и упоминали при этом Варфоломееву.
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