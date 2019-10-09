Бразилиа, , 01:10 — REGNUM В Бразилии на побережье штата Риу-Гранду-ду-Сул местные студенты нашли бутылку с посланием от советских моряков, написанное на русском языке. Об этом сообщают местные СМИ.

Студенты не смогли самостоятельно прочитать послание так как никто из них не знал русского языка. Они сфотографировали записку и выложили фотографию послания в одной из групп Университета Пелатос в социальной сети Facebook.

Подписчики группы смогли перевести записку, текст оказался следующим:

«Адресовано тем, кто не поленился выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ и правительства настоящими моряками, соблюдающими и помнящими морские традиции».

Эксперты считают, что советские моряки сбросили бутылку в воду с советского рыболовного судна у берегов Гренландии. Было это, возможно, в 1990 году. МРХ — это министерство рыбного хозяйства. Суть послания в том, что моряки нарушили сухой закон.