Йошкар-Ола, , 00:11 — REGNUM По решению суда в Йошкар-Оле остановлена работа торгового центра «Византия» в связи с выявленными нарушениями правил пожарной безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Марий Эл.

Здание ТЦ расположено на улице Красноармейской, 113. Помещения в здании сдаются в аренду предпринимателям, также там расположен спортивный зал.

В ходе проверки установлено, что торговый центр не оборудован автоматической системой пожаротушения.

Собственники здания оштрафованы на 20 тыс. рублей каждый, работа ТЦ остановлена до устранения нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре прошлого года Верховный суд Марий Эл своим решением приостановил эксплуатацию торгового центра «Плаза» в Йошкар-Оле, в котором ранее были выявлены многочисленные нарушения. Собственник дошел до Верховного суда, пытаясь оспорить решение городского суда Йошкар-Олы. Было установлено, что собственник здания самовольно произвел перепланировку всех этажей. Так, детские игровые площадки, кинозалы, организации общепита находятся на четвертом этаже и там нет противодымной вентиляции. Эвакуационный выход из административных помещений второго этажа отсутствует.

В ходе проверок, которые проводились в подобных объектах по всей стране после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», когда сильнейший пожар унес жизни 60 человек, большинство из которых — дети, нарушения были выявлены во всех торговых центрах Йошкар-Олы.

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